Петербургским судам, больницам и метро снова угрожают

Злоумышленники снова заставили эвакуироваться несколько петербургских судов и заявили о минировании ряда станций метро, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На улицу пришлось выйти сотрудникам и посетителям Петродворцового, Октябрьского, Смольнинского судов. Сообщается, что в разосланных письмах были угрозы в адрес 18 станций метро и 10 больниц.

Как и прежде, отправители письма косвенно упоминают бизнесмена Константина Малофеева. В большинстве случаев лжеминеры требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз. Ежедневные угрозы суды получают уже почти две недели, во всех случаях тревога оказалась ложной.