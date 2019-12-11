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16:30

Шишкина: Если я лидер СР, то что, со мной грех общаться?

фото ЗакС политика Шишкина: Если я лидер СР, то что, со мной грех общаться?

Комплиментарно отозвавшись о получившем условный срок за экстремизм студенте ВШЭ Егоре Жукове, лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина обратила внимание на одну деталь в его речах, которую она не может полноценно принять всерьез: его максимализм. Заключается он для Шишкиной, в частности, в высказывании, согласно которому сегодня студент не видит ни одного внушающего доверие российского политика. По ее мнению, следует быть менее категоричным и уметь слушать не только себя, в то время как подход молодого человека ей видится "детской болезнью новизны в коммунизме". Хороший пример, как ей представляется, здесь может подать "Справедливая Россия".

"Иногда мне говорят - о, Шишкина, а вы что, в "Справедливой России"? Вы знаете, да, я здесь, и почему я должна... Мне не стыдно за мои поступки, за поступки моих депутатов. Да, у нас есть разные точки зрения <...> Но это говорит о демократии. Из-за того, что я лидер "Справедливой России", со мной что, грех общаться великим оппозиционерам?", - задалась риторическим вопросом женщина в эфире "Эха Петербурга".

По словам Шишкиной, политический и юношеский максимализм говорят об "узости мышления", в то время как сама она способна наступить "на свое индивидуальное я" для решения коллективной задачи.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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