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18:53

Суд отказался отменять итоги выборов на УИКах МО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Суд отказался отменять итоги выборов на УИКах МО "Екатерингофский"

Ленинский районный суд решил не отменять выборы на избирательных участках №59 и №60, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иски об отмене выборов к УИКам и ИКМО «Екатерингофский» подали кандидаты Ярослав Путров и Александр Шуршев вместе с членом УИК №60 Еленой Яниной. По ее словам, подсчёт голосов по муниципальным выборам на ее участке был прерван: бюллетени якобы увезли в отделение полиции. После возобновления подсчета бумаги сильно отличались от предыдущих, сообщила Янина.

Ее позицию поддержал представитель Шуршева Михаил Уваров. Он напомнил, что в акте о передачи бюллетеней полиции указана причина - «перерыв в заседании по подсчету голосов по выборам муниципальных депутатов». При этом представитель ТИК №1 все же настаивал на том, что непрерывность была соблюдена. По его словам, подсчёта утром 9 сентября не было: бумаги просто сортировали.

Также Уваров ходатайствовал о пересмотре части видеозаписи: на прошлом заседании свидетельница-секретарь УИК сообщила, что акт о передаче бюллетеней составили в 8:45 часов. Этого на видеозаписи с участка нет, пояснил представитель Шуршева. Судья согласился посмотреть видео. Во время его просмотра Янина рассказала, что секретарь и председатель пришли после 9:00 часов.

По словам истцов, на участке №59 председатель прятала от всех бюллетени. Это доказывает видеозапись, уточнил представитель Шуршева.

Прокурор решила, что иски удовлетворять не надо. Судья вынес аналогичное решение.

София Саттарова


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