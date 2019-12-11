Спикер Мосгордумы снова выругался в адрес коллег при включенном микрофоне

Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников во второй раз за последнее время успел отличиться невнимательным обращением с микрофоном и, соответственно, бранными высказываниями в адрес коллег. На этот раз перед тем, как слово взяли, по всей видимости, не самые близкие ему по взглядам депутаты, он шепотом обозвал их словом, которым обычно обозначают людей одновременно с сомнительными умственными способностями и неприятным поведением. Удаленную с сайтов видеохостинга запись успела сохранить себе редакция издания "Открытые медиа".

"Я понимаю, что они все ..., но если мы им сейчас не дадим говорить...", - гласила его отрывистая реплика, не предназначенная для всеобщего внимания.

В этот момент выступить готовилась избранная от КПРФ депутат Екатерина Енгалычева. На выборах ее поддерживала команда Алексея Навального.

Ранее Шапошников назвал грубым аналогом слова "сумасшедшие" тех, кто не был в состоянии посчитать голоса за проект бюджета так, как он считал правильным (без фамилий). Произнес он это на ухо помощнику и тоже при включенном микрофоне.