Loketski посвятил свою новую работу Дню Конституции

Петербургский художник Loketski накануне 12 декабря разместил арт-объект в Парголово, на улице Старожиловской.
На куске бетонной плиты с кафельной плиткой автор написал цитаты из Конституции. В некоторых местах плитка оказалась отколотой.
Loketski часто делает работы на тему политики. Ранее он рисовал на тыкве депутата Госдумы Виталия Милонова и выставлял на Парнасе бюст Фемиды вскоре после подведения итогов губернаторских и муниципальных выборов.
Напомним, День Конституции отмечают в России 12 декабря. Эта дата была праздничной с 1994 по 2005 год, а после стала памятной.
Фото: Иван Петров
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