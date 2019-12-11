Loketski посвятил свою новую работу Дню Конституции

Петербургский художник Loketski накануне 12 декабря разместил арт-объект в Парголово, на улице Старожиловской.

На куске бетонной плиты с кафельной плиткой автор написал цитаты из Конституции. В некоторых местах плитка оказалась отколотой.

Loketski часто делает работы на тему политики. Ранее он рисовал на тыкве депутата Госдумы Виталия Милонова и выставлял на Парнасе бюст Фемиды вскоре после подведения итогов губернаторских и муниципальных выборов.

Напомним, День Конституции отмечают в России 12 декабря. Эта дата была праздничной с 1994 по 2005 год, а после стала памятной.

Фото: Иван Петров

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.