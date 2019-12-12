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9:27

В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбление граждан

фото ЗакС политика В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбление граждан

Комитет Совфеда по конституционному законодательству дал положительные рекомендации думской инициативе о введении уголовной ответственности для чиновников, которые недозволительно отзываются о гражданах, уведомляют "Известия".

Автор проекта закона, депутат Александр Старовойтов, сообщил, что до него уже дошли положительные отзывы из верхней палаты парламента, однако на данный момент его задумка всё ещё "сыра" и нуждается в доработке.

"Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его внимательно изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан чиновниками. Практически мы разработали зеркальную норму", - пояснил Старовойтов.

Парламентарий надеется, что в перспективе его идея будет одобрена Госдумой - тем более, что сам Владимир Путин поддержал подобную меру. Кроме того, в том, что следует наказывать чиновников за их хамское поведение, уверены и в Совете по правам человека. По мнению экспертов, принятие этой инициативы снизит градус негатива от закона, который наказывает граждан за неуважительное отношение к госслужащим.

Напомним, 18 марта 2019 года был введен новый пункт ст. 20.1 КоАП, согласно которому граждан за "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" штрафуют на суммы от 30 тысяч рублей. В том числе "санкция" применяется и к тем, кто оскорбительно отзывается в соцсетях о чиновниках – например, о президенте Путине.

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