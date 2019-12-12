Минеры вновь "атаковали" суды и метро Петербурга

И снова анонимные граждане шлют угрозы петербургским судам, вдобавок сообщая о якобы заминированных станциях городской подземки.

Как пишет пресс-служба судебных ведомств Северной столицы, на данный момент эвакуируются Куйбышевский, Смольнинский, Сестрорецкий суды, а вот Петродворцовый уже вернулся к работе.

Кроме того, авторы угрожающего электронного послания известили о якобы заложенных бомбах в метро - в станциях от А до К в алфавитном порядке.

Добавим, в течение всей прошлой недели ни одна из многочисленных ежедневных угроз не подтвердилась.