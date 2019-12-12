Беглов и Макаров поздравили жителей "правовой столицы страны" с Днем Конституции

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров выступили с совместным заявлением по случаю Дня Конституции, который в России ежегодно отмечается 12 декабря. В поздравлении, адресованном жителям Северной столицы, чиновники вспомнили о важности Основного закона страны и отметили, что благодаря ему РФ "играет одну из ключевых ролей в международной политике и уверенно идет вперед по пути прогресса и созидания".

Кроме того, политики выразили уверенность, что Петербург является городом, где "рождается" закон.

"Петербург достойно несет звание правовой столицы страны. На берегах Невы были заложены основы конституционного строя и отечественного парламентаризма. Жителей нашего города всегда отличала высокая правовая культура и уверенность в силе Закона. Петербургское законодательство считается одним из передовых в России", - цитирует заявление Макарова и Беглова пресс-служба Смольного.

Напоследок госслужащие напомнили, что помимо Конституционного суда, который базируется в городе, в Петербург намечается переезд и Верховного суда РФ. Под эти цели, напомним, собираются уничтожить "Сад на Неве".

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