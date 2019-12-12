Россия "зеркально" объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов

Министерство иностранных дел России приняло решение депортировать двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное действие со стороны Германии, информирует РИА "Новости", ссылаясь на МИД.

Ранее ФРГ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине: данная мера была приняла в связи с отказом российского дипведомства оказывать помощь в раскрытии убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти полагают, что к его смерти может быть причастен россиянин Вадим Красиков, который якобы работает на спецслужбы РФ: на протяжении долгого времени он находился в розыске в базе МВД и Интерпола, однако позднее информация о нем исчезла.

Некоторое время назад Владимир Путин заявил, что убитый, по его сведениям, причастен к некоему теракту. К какому - президент не уточнил.