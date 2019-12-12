КСП проверит деятельность муниципалов в МО "Георгиевский" и МО "Поселок Шушары" Аудиторы Контрольно-счетной палаты под руководством Юрия Шутова 12 декабря приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности двух муниципалитетов - МО «Георгиевский» (Фрунзенский район) и МО «Поселок Шушары» (Московский район). В ходе ревизии специалисты изучат, как расходовались средства местными администрациями в течение трех последних календарных лет. В ведомстве отмечают, что все это время расходная часть муниципалитета в Шушарах стабильно росла. Так, за 2017 год здешние функционеры потратили свыше 150 млн, годом спустя - 165 млн и в нынешнем году - уже 204 млн рублей. В свою очередь, муниципалы из "Георгиевского" тратили деньги иначе: расходы 2017 года составили 154 млн, 2018 года - 111,6 млн, 2019 года - свыше 120 млн рублей. Проверку планируют завершить в феврале.

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