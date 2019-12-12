Ансамбль усадьбы Стенбок-Ферморов стал объектом культнаследия регионального значения

Ансамбль усадьбы Стенбок-Ферморов попал в перечень объектов культурного наследия регионального значения: соответствующее распоряжение подписал руководитель КГИОП Сергей Макаров.

Кроме дома, который был возведен в конце XIX века, в список был также включен парк на Лахтинском проспекте.

Здание особняка выполнено в стиле эклектики. В непосредственной близости к нему располагается центральная аллея, ведущая от проспекта прямиком к Невской губе.

Согласно одним источникам, проект "замка" принадлежит архитектору Алексею Кузнецову. Внутри дома имееется несколько веранд и ряд открытых пространств, которые придают ему ощущение объемности. Помещения выходят в сад. В целом исторический декор удалось сохранить, несмотря на то, что в начале ВОВ здание переделали в радиоточку.

Приусадебный парк расположился на территории 20 га. В нем растут в основном влаголюбивые растения - ольха, береза, осина, ива.

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