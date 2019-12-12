В Североморске горит находящийся на ремонте крейсер "Адмирал Кузнецов"

На крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонте в Североморске, в настоящее время происходит пожар, который охватил площадь не менее 600 квадратных метров, как пишет "Интерфакс". Известно, что как минимум шесть человек пострадало.

Пожару присвоен второй уровень сложности, его тушат восемь пожарных машин. По некоторым данным, возгорание началось с того, что вспыхнули электрокабели.

По сведениям Telegram-канала "Подъем", один из шестерых пострадавщих находится в тяжелом состоянии.

Судно ремонтируют с 2017 года.