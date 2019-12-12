Депутаты МО «Смольнинское» подготовили законопроект о снижении мунфильтра

Муниципальный совет МО «Смольнинское» на заседании 11 декабря принял решение выступить с законодательной инициативой о снижении муниципального фильтра в Петербурге с 10% до 6%. Авторами идеи выступили депутаты Диана Серая и Александр Захаров.

Серая сообщила ЗАКС.Ру, что за решение проголосовали все 18 мундепов, присутствовавших на заседании.

Проект закона должен внести в городской парламент исполняющий обязанности главы муниципалитета единоросс Григорий Ранков. Постоянного главу местные депутаты, напомним, не могут выбрать с сентября из-за разногласий между представителями «Яблока» и движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

Ранее о намерении внести в Заксобрании законопроект о снижении мунфильтра заявили депутаты муниципального совета МО «Гавань».

Согласно действующему федеральному законодательству, для выдвижения на должность губернатора необходимо собрать подписи 5-10% муниципальных депутатов. В Петербурге действует самый высокий порог – 10%. При этом автографы должны предоставить мундепы не менее чем из 75% округов (83 МО).

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