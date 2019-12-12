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13:26

В Центральном районе расчищают пустырь, одновременно складируя новый мусор

фото ЗакС политика В Центральном районе расчищают пустырь, одновременно складируя новый мусор

Активисты из паблика "Центральный район за комфортную среду обитания" обратили внимание на происходящее с пустырем на Кременчугской улице - в микрорайоне активного жилого строительства. Они обращают внимание на то, что возле жилого комплекса "Царская столица" формально расчищают завалы строительного мусора и вроде бы меняют грунт. Говорится о том, что эти работы заказала районная администрация и заплатила за них 26 млн рублей.

Однако, в то же самое время наблюдается завоз нового мусора. Пользуясь случаем, пользуясь заменой грунта, его закапывают на пустыре. Активистам удалось зафиксировать на камеру номер автомобиля того, кто это делает.

"Мы надеемся, что наказание найдёт нарушителя! Как справиться с такими безответственными бизнесменами, которые плюют на горожан и окружающую среду?", - заключают они свой пост риторической фигурой речи.

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Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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