Думские эсеры предложили серьезно пересмотреть наполнение потребительской корзины

Фракция справедливороссов в Государственной думе, возглавляемая Сергеем Мироновым, разработала и внесла законопроект, который коренным образом пересматривает состав потребительской корзины, существующей сегодня. Авторы убеждены, что подошли к вопросу максимально честно и реалистично, в то время как нынешний формат корзины, действующий до конца 2020 года, не применим, по их консолидированному мнению, к минимальным потребностям россиян и ценам на товары и услуги.

В конечном счете суммарную стоимость месячного набора жизненно необходимых товаров и услуг эсеры подняли с 9590 до 31087 рублей.

"Это приведет к серьезным дополнительным расходам государства. Но граждане получат социальные нормативы, которые отвечают их требованиям и реалиям. На сегодня потребкорзина не наполнена даже на 50% от необходимого. Отмечу, что наш законопроект поддержала Российская академия наук", - прокомментировал законопроект Миронов на своем сайте.

Почти половина от получившейся суммы пришлась на платные услуги - связь, ЖКХ, платные кружки для детей, домашний ремонт, транспорт. Треть расходов взяло на себя продовольствие, причем справедливороссы поменяли набор продуктов, сделав больший уклон в сторону здоровой и богатой витаминами пищи. Наконец, чуть менее 6 тысяч рублей - это непродовольственные товары. Цифра получилась, исходя из того, что раз в несколько лет необходимо обновлять мобильный телефон и компьютер.

"В нашем проекте корзины расширяется перечень товаров повседневного спроса, в него включаются медицинские, спортивные товары", - добавил Миронов.