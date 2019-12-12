Украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

На территории Украины силовики задержали несколько подозреваемых в убийстве российско-украинского журналиста Павла Шеремета, случившегося в 2016 году, о чем министр внутренних дел Арсен Аваков сигнализировал у себя в Facebook.

По словам чиновника, скоро решится вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Дело для Авакова, если верить его посту, является архиважным, а работа, которая ведется в его рамках - чрезвычайно сложной.

Ни имена, ни национальность, ни даже количество задержанных пока не раскрываются.

Политический обозреватель, известный своими смелыми суждениями, Павел Шеремет взорвался в собственном автомобиле, под которым злоумышленники заложили бомбу, в центре Киева 20 июля 2016 года. Ему было 44 года.