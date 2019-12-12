Беглов стремительно теряет позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

Петербургский губернатор Александр Беглов во второй раз подряд ухудшает свои позиции в рейтинге губернаторов-блогеров, который каждый месяц составляет мониторинговая компания "Медиалогия", опираясь на такой критерий, как упоминаемость и цитируемость. Если по итогам октября он "упал" с третьей на пятую строчку, то ноябрь закончил и вовсе на 11 месте.

Единственное, чем Беглов, с точки зрения составителей исследования, запомнился за последний месяц осени, это подведение итогов одной из рабочих недель.

Между тем, тройка лидеров продолжает состоять из прежних лиц: это глава Чечни Рамзан Кадыров и московский мэр Сергей Собянин, время от времени меняющиеся местами, а также руководитель республики Крым Сергей Аксенов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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