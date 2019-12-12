18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:01

Беглов стремительно теряет позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

фото ЗакС политика Беглов стремительно теряет позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

Петербургский губернатор Александр Беглов во второй раз подряд ухудшает свои позиции в рейтинге губернаторов-блогеров, который каждый месяц составляет мониторинговая компания "Медиалогия", опираясь на такой критерий, как упоминаемость и цитируемость. Если по итогам октября он "упал" с третьей на пятую строчку, то ноябрь закончил и вовсе на 11 месте.

Единственное, чем Беглов, с точки зрения составителей исследования, запомнился за последний месяц осени, это подведение итогов одной из рабочих недель.

Между тем, тройка лидеров продолжает состоять из прежних лиц: это глава Чечни Рамзан Кадыров и московский мэр Сергей Собянин, время от времени меняющиеся местами, а также руководитель республики Крым Сергей Аксенов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:21 Путин отправил в отставку главу Еврейской автономной области Левинталя

18:17 Путин повысил до генерал-майора следователя по делам ФБК и "Седьмой студии"

18:12 Коммунист Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области

17:57 Новый глава администрации Мурманска вступил в должность

17:55 Глава РЖД сделал подчиненным "подарок", позволив взять 31 декабря выходным за свой счет

17:25 Кирилл Рогов: Сказав о бросании стаканчиков, Путин фактически сознался в совершении политического террора

17:20 Собственника исторического дома на Пионерской, 13, через суд заставят привести здание в порядок

17:01 Беглов стремительно теряет позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

16:54 Украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

16:43 Росстат: Каждая шестая российская семья недоедает

16:17 Сын погибшего в СИЗО бизнесмена Пшеничного подозревается в хищении 368 млн рублей

15:55 Судимый за хищения экс-замглавы Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

15:50 ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

15:38 Активисты вышли отстоять сохранность "Сада на Неве" к приемной президента

15:25 Думские эсеры предложили серьезно пересмотреть наполнение потребительской корзины

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru