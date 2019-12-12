Кирилл Рогов: Сказав о бросании стаканчиков, Путин фактически сознался в совершении политического террора

Политолог, филолог по образованию Кирилл Рогов попытался разобрать по смыслу и по структуре ответы президента Владимира Путина на вопросы о несанкционированных митингах, методах их разгона и преследования их участников. Ему представляется, что, даже прибегнув к софистической и во-многом эффектной конструкции, глава государства выдал себя и совершил в некотором роде признание. Для политолога это проявилось в мысли, согласно которой, если позволять людям кидаться пластиковыми стаканчиками в полицейских, то они возьмут в руки более опасное оружие. В одном этом, подчеркивает автор текста, уже заложено понимание того, что состав преступления в действиях граждан полностью отсутствует.

"То есть их осуждают, лишают законных прав и свобод и отправляют в тюрьму за еще не совершенные не ими деяния. Это и есть политический террор, т.е. демонстрация жестокости в отношении невиновных", - заметил Рогов в своем Facebook, добавив, что "трудно придумать в принципе более противоправное рассуждение, чем это (узнаем советский юрфак)".

По словам политолога, утверждение неверно не только с правовой точки зрения, но и по смыслу. История показывает, подчеркивает Рогов, что насильственные действия толпы, которых так боится Путин, возникают только в тех политических режимах, где высокая репрессивность. Таким образом, осуждая невиновных, по мнению политолога, президент только приближает реализацию своих страхов.