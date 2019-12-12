Глава РЖД сделал подчиненным "подарок", позволив взять 31 декабря выходным за свой счет

Директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров позволил своим подчиненным взять выходной 31 декабря, поставив два условия: во-первых, отгул берется за свой счет, а во-вторых, сознательный пропуск смены не должен привести к сбоям в движении поездов.

Соответствующее письмо главы госкорпорации имеется в распоряжении портала "Чита.ру": внутренним служебным документом поделился с изданием источник в структурах Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"С целью создания благоприятных условий для празднования Нового года, учитывая обращения председателя Роспрофжел Николая Никифорова, рекомендуется разъяснить сотрудникам компании возможность увеличения нерабочих дней (на 31 декабре или до трёх дней в январе) по инициативе работника без оплаты", - говорится в послании Белозерова.

В пресс-службе ЗабЖД редакцию уведомили, что ничего не знают о таком письме руководителя компании.

"Щедрое предновогоднее предложение от главы РЖД, чей доход официально превышает среднюю зарплату в отрасли более, чем в 200 раз", - иронизируют пользователи социальных сетей.