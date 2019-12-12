Коммунист Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области

Президент Владимир Путин официально принял отставку губернатора Иркутской области, члена КПРФ Сергея Левченко, об уходе которого слухи ходили как минимум всю последнюю неделю, сообщает ТАСС. По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, уход состоялся по собственному желанию губернатора.

В ближайшее время исполнять его обязанности будет бывший замначальника МЧС Игорь Кобзев, что по-своему символично: сильным ударом по авторитету Левченко стала недостаточная готовность региона к летним паводкам и их последствиям.

В последнее время отставленный чиновник жаловался на усиленную кампанию против него, ведущуюся в прессе. В декабре с часовым интервью для своего YouTube-канала прилетал публицист и политик Максим Шевченко, долгое время поддерживающий Левченко.

На своем месте последний работал с 2015 года.