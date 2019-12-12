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18:17

Путин повысил до генерал-майора следователя по делам ФБК и "Седьмой студии"

фото ЗакС политика Путин повысил до генерал-майора следователя по делам ФБК и "Седьмой студии"

Владимир Путин присвоил следователю Александру Лаврову, ведущему дела Фонда борьбы с коррупцией и "Седьмой студии", звание генерал-майора, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

Источники РБК называли Лаврова человеком из круга доверенных лиц руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, нынешней осенью против ФБК возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, после чего организацию внесли в реестр иностранных агентов. Возбуждение дела сопровождалось массовыми обысками в региональных штабах Навального и дома у активистов.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Участниками разбирательства являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум и экс-бухгалтер студии Нина Масляева, единственная из всех признавшая вину.

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