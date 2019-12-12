18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:47

МВД потратит 7,5 млн рублей на подарочные часы, бензопилы и пылесосы

фото ЗакС политика МВД потратит 7,5 млн рублей на подарочные часы, бензопилы и пылесосы

Министерство внутренних дел России собирается потратить около 7,5 млн рублей на покупку часов, бензопил, пылесосов и другой бытовой техники для формирования некоего "подарочного фонда". Соответствующие тендеры "МБХ медиа" нашло на портале госзакупок.

Самая большая сумма - почти 6 млн рублей - уйдет на часы. Силовое ведомство желает приобрести 464 пары 38 разных видов. Самые дешевые экземпляры из списка стоят около 6,5 тысяч рублей, самые дорогие - 29 тысяч.

У региональных подразделений МВД запросы "поскромнее". Например, УМВД по Тульской области выделило 255 тысяч рублей на утюги, электромясорубки, электрогрили и увлажнители воздуха. Челябинскому отделению ведомства необходимо 13 телевизоров: на эти цели должно уйти 143 тысяч рублей. Нижегородским силовикам нужны 15 бензопил за 142 тысячи рублей; еще на 700 тысяч рублей приобретут кухонную технику и пылесосы.

В техническом задании к закупке не указаны цели формирования "подарочных фондов".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
21:36 Муниципал: Экс-кандидат в МО «Академическое» написал заявление в полицию на главу ТИК №11

20:55 Молодые ученые получат от города 87 млн рублей на свои исследования

20:48 Ради элитного жилья может исчезнуть производитель продукции для ВПК

20:30 Получивший условный срок студент Жуков "не хочет вариться в либеральном котле"

19:51 Невзоров поддержал Сокурова в конфликте с главой Чечни

19:16 Муниципал: MR7 обнаружил деловые связи главы МО №75 Коробко с членами УИКов

19:14 В Карелии 31 декабря 2019 года будет выходным днем

18:49 Вместо завода на Петроградской стороне хотят построить жилой комплекс

18:47 МВД потратит 7,5 млн рублей на подарочные часы, бензопилы и пылесосы

18:21 Путин отправил в отставку главу Еврейской автономной области Левинталя

18:17 Путин повысил до генерал-майора следователя по делам ФБК и "Седьмой студии"

18:12 Коммунист Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области

17:57 Новый глава администрации Мурманска вступил в должность

17:55 Глава РЖД сделал подчиненным "подарок", позволив взять 31 декабря выходным за свой счет

17:25 Кирилл Рогов: Сказав о бросании стаканчиков, Путин фактически сознался в совершении политического террора

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru