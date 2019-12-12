18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:14

В Карелии 31 декабря 2019 года будет выходным днем

фото ЗакС политика В Карелии 31 декабря 2019 года будет выходным днем

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков объявил на своей странице "ВКонтакте", что вторник 31 декабря в нынешнем году пройдет в его регионе как нерабочий день. В ближайшее время выйдет официальный нормативный документ, подтверждающий это. Рабочий день перенесут на субботу 28 декабря.

"Изменения будут касаться работников государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджета республики. Главам муниципалитетов также предложено принять аналогичные нормативные акты в отношении муниципальных учреждений. Работодатели реального сектора экономики тоже вправе присоединиться к данному порядку", - говорится в его новом посте.

Кроме того, в планах Парфенчикова - на законодательном уровне добиться того, чтобы этот день был выходным всегда и по всей стране. Вместе с региональными депутатами он начал работу над соответствующим законопроектом, призванным поменять Трудовой кодекс РФ. Ожидается, что карельские депутаты направят его на рассмотрение в Госдуму.

Ранее аналогичным образом поступили в Ленинградской и Псковской областях.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
21:36 Муниципал: Экс-кандидат в МО «Академическое» написал заявление в полицию на главу ТИК №11

20:55 Молодые ученые получат от города 87 млн рублей на свои исследования

20:48 Ради элитного жилья может исчезнуть производитель продукции для ВПК

20:30 Получивший условный срок студент Жуков "не хочет вариться в либеральном котле"

19:51 Невзоров поддержал Сокурова в конфликте с главой Чечни

19:16 Муниципал: MR7 обнаружил деловые связи главы МО №75 Коробко с членами УИКов

19:14 В Карелии 31 декабря 2019 года будет выходным днем

18:49 Вместо завода на Петроградской стороне хотят построить жилой комплекс

18:47 МВД потратит 7,5 млн рублей на подарочные часы, бензопилы и пылесосы

18:21 Путин отправил в отставку главу Еврейской автономной области Левинталя

18:17 Путин повысил до генерал-майора следователя по делам ФБК и "Седьмой студии"

18:12 Коммунист Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области

17:57 Новый глава администрации Мурманска вступил в должность

17:55 Глава РЖД сделал подчиненным "подарок", позволив взять 31 декабря выходным за свой счет

17:25 Кирилл Рогов: Сказав о бросании стаканчиков, Путин фактически сознался в совершении политического террора

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru