MR7 обнаружил деловые связи главы МО №75 Коробко с членами УИКов

8 сентября участковые избирательные комиссии (УИК) № 2144 и № 2145 возглавляли близкие к новому главе МО №75 Василию Коробко люди, сообщается в расследовании MR7.

До назначения главой муниципалитета Коробко занимал пост генерального директора «ЛСТ Констракшн». Став руководителем МО, он должен был покинуть эту должность. На его место пришел секретарь УИК 2145 Александр Живуцкий, сообщает MR7. Его супруга Владислава во время выборов была председателем УИК 2144. Изданию удалось обнаружить в указаных избиркомах еще двоих бывших сотрудников Коробко: инженер ЛСТ Сергей Скотников был секретарем УИК 2144, а монтажник ЛСТ Дмитрий Шеварев - заместителем председателя УИК 2145. На этом же УИКе членом комиссии с правом решающего голоса был брат другого монтажника ЛСТ Дмитрий Шеварев.

Также издание указывает на родственные связи зампреда УИК 2144 и секретаря УИК 2145: по данным издания, Алена и Олеся Костылевы являются сестрами.

На упомянутых участках Василию Коробко удалось получить больше всего голосов на прошедших муниципальных выборах. При этом наблюдатели и ЧПСГ в этих избиркомах сообщали о многочисленных нарушениях при организации надомного голосования и подсчете голосов. В частности сообщается, что Коробко якобы лично присутствовал на 2144-м избирательном участке и в 8:42 он в сопровождении Артема Шеварева, монтажника «ЛСТ Констракшн», вынес урны для надомного голосования. Подробнее о том, как проходили выборы в МО №75 и о деятельности Василия Коробко - в материале MR7.

По итогам муниципальных выборов 8 сентября депутатами МО №75 стали четверо представителей "Единой России" (в их числе и Василий Коробко), четверо кандидатов ЛДПР и двое от КПРФ.

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