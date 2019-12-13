Путин сделал и.о. главы Иркутской области Кобзева генералом-полковником Владимир Путин решил сделать своеобразный подарок бывшему заместителю начальника МЧС Игорю Кобзеву, который накануне был назначен и.о. руководителя Иркутской области. Глава государства присвоил новому управленцу свание генерал-полковника внутренней службы, говорится в указе, который опубликован на портале правовой информации. Первые слухи том, что коммунист Сергей Левченко лишится поста губернатора Иркутской области, появились ещё неделю назад. Решение упразднить его в должности было принято из-за недостаточной готовности региона к летним паводкам и их последствиям. Пост он занимал с 2015 года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен