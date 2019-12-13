В МО №72 не могут найти щебень, закупленный экс-главой администрации в последний день работы

Бывший глава местной администрации МО №72 Илья Бондарев в последний рабочий день купил 20 КАМазов щебня на бюджетные средства, сообщил в Facebook глава округа Павел Швец.

Швец напомнил, что 20 ноября депутаты выбрали главой местной администрации Ольгу Тенищеву и она приступила к своим обязанностям на следующий день. Бондарев же параллельно с этим купил 285 кубометров щебня за 502,7 тысячи рублей в общей сложности, рассказал Швец. По его словам, на это ушли все имевшиеся на счету деньги, при этом счет за уборку муниципалитета за октябрь остался неоплаченным.

Щебень был куплен у ООО «Оптима». У муниципалов уже возникали вопросы к этой фирме, которая поставляла в муниципалитет тысячи кубометров земли. Ранее они сообщили, что конкурсные закупки не проводились, на сайте госзакупок информации о них не было. Жильцы в комментариях рассказали, что если землю и привозили, то в меньшем количестве.

Конкурсые процедуры не были соблюдены и при этой закупке щебня, утверждает Швец. В бухгалтерии договор не нашли, щебень тоже не найден, руководство фирмы на связь с муниципалами, по словам последних, не выходит.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.