Госдума запретила использовать декларации для возбуждения уголовных дел

Федеральные парламентарии приняли в третьем чтении проект закона, согласно которому запрещается использовать декларации об амнистии капитала для возбуждения уголовных дел.

Как говорится в пояснительной записке к инициативе, обозначенный документ, полученный в ходе оперативно-разыскных действий, будет считаться недопустимым доказательством по уголовному делу. Сами декларации также не могут послужить поводом для заведения дела против самого декларанта.

"При производстве следственных действий не допускается изъятие специальной декларации", - уточняется в записке.

Прецедентом для принятия данного законопроекта послужил случай, когда ФСБ изъяла у совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита декларацию о амнистии, на основе которой потом было возбуждено дело о выводе средств по подложным документам.

Адвокаты Израйлита не смогли оспорить законность изъятия у их клиента документа ни в одной судебной инстанции. Их главным аргументов было то, что по закону об амнистии использовать сведения из соответствующей декларации нельзя.

В конце октября президиум Верховного суда также постановил, что декларация не может быть доказательством вины, ее можно лишь приобщать к делу и то - по инициативе самого декларанта.