18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:57

Мединский известил, что работа в Минкульте сделала его "толстокожим"

фото ЗакС политика Мединский известил, что работа в Минкульте сделала его "толстокожим"

Руководитель Министерства культуры Владимир Мединский, занимающий свой пост с 2012 года, сообщил, что никакая субъективная оценка не заставит его принять решение покинуть ведомство, так как за годы работы в нём он стал невосприимчивым к любым критическим заметкам в свой адрес.

"Что касается критики - она никак на это не влияет. Я настолько преуспел в толстокожести за последние 7,5 лет, так много узнал о себе, о своей семье, о своих вкусах, что удивить меня очень сложно чем-то", - цитирует изречение министра РИА "Новости".

Покинуть занимаемую должность на данный момент Мединскому не представляется возможным, так как "есть определенные обязательства, очень много проектов, которые надо доделать".

Ранее проект "Диссернет" уличил чиновника в плагиате, заявив, что в его работе "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков" имеются следы заимствования. Мединский претензии отрицает и утверждает, что всё делал сам.

Кроме того лишать ученой степени Мединского запретила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:18 Организатором убийства Шеремета считают автора гимна Сил спецопераций Украины

12:57 Мединский известил, что работа в Минкульте сделала его "толстокожим"

12:46 Члены СПЧ направили новые поправки в законопроект о домашнем насилии

12:36 Муниципал: Суд снова приостановил рассмотрение дела о расформировании ИКМО «Екатерингофский»

12:30 Госдума запретила использовать декларации для возбуждения уголовных дел

12:22 Муниципал: В МО №72 не могут найти щебень, закупленный экс-главой администрации в последний день работы

11:56 Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа в Москве

11:43 Путин сделал и.о. главы Иркутской области Кобзева генералом-полковником

11:33 The Daily Telegraph, The Times и The Nation не удалили статьи о Дерипаске по решению суда РФ

11:12 Новая партия урановых «хвостов» ожидается в Петербурге 18 декабря

11:11 Депутаты ЗакСа хотят финансово поддерживать появление новых креативных пространств

10:45 "Россия 1" анонсировала большое интервью с Зеленским: президент Украины это опровергает

10:21 Евросоюз в очередной раз на полгода продлил антироссийские санкции

9:56 Вслед за российскими и петербургские туроператоры стали продавать путевки в Сирию

9:26 Госдума хочет штрафовать за обучение в иностранных центрах НКО, где якобы готовят лидеров протестов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru