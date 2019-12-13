Держащего сухую голодовку Александра Шестуна начали кормить принудительно

Работники столичного изолятора "Матросская тишина" начали процедуру принудительного кормления экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна, который некоторое время назад стал держать сухую голодовку. Данной информацией поделилась с ЗАКС.Ру супруга бывшего чиновника Юлия Шестун.

Родственники арестанта получили от него текстовое послание, датированное 11 декабря. В нем он сообщает, что его часто навещали сотрудники прокуратуры и после последнего их визита, работники изолятора, связав его и не спросив согласия, вставили капельницу и накормили через зонд. Данное их действо Шестун расценивает как нарушение закона.

Врачи изолятора ранее предоставили Мосгорсуду справку о тяжелом состоянии здоровья Шестуна и уведомили инстанцию, что он уже более 180 дней держит голодовку. Через суд они хотели добиться разрешения на помещение Шестуна в в психиатрический стационар для принудительного кормления и проведения процедур по поддержке функционирования систем жизнедеятельности.

"Но, как видно, медики, можно предположить, что с подачи прокуроров, нарушили закон и без каких-либо решений суда совершили противоправные действия. На этом фоне нельзя исключать тот факт, что в капельницах могли находиться и психотропные препараты", - обеспокоена Юлия Шестун.

Ранее подсудимому на три месяца продлили арест.

Шестун и его семья связывают арест в июне 2018 года с тем, что незадолго перед этим экс-чиновник позволил себе публичный демарш против руководства Московской области, в частности, выступив с обличениями в стенах Государственной думы. Он много говорил о так называемой "мусорной мафии".