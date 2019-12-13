ФСБ объявила об аресте готовивших теракты боевиков ИГ*

Сотрудники ФСБ и МВД задержали пятерых членом террористической группировки «Исламское государство», которые планировали теракты, передает РИА «Новости».

По словам представителей ФСБ, среди задержанных – два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. Они намеревались «совершить диверсионно-террористические акты», говорится в сообщении.

При обыске силовики изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ, также были найдены автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дела, фигуранты дела арестованы.

*«Исламское государство» (ИГ) - признано террористической и организацией и запрещено в России.