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15:05

ГАТИ выдала разрешение на разработку документации для строительства кольцевой линии метро

фото ЗакС политика ГАТИ выдала разрешение на разработку документации для строительства кольцевой линии метро

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение для подготовки предпроектной документации по строительству кольцевой линии петербургского метрополитена, информирует пресс-служба ГАТИ.

На сегодняшний день выданы ордеры на проведение инженерно-геологических изысканий и последующего оформления проекта по возведению кольцевой от станции "Лесная-2" до "Ладожской-2". Предварительная стоимость строительства обозначенного участка - не меннее 85 млрд рублей.

Работы пройдут на Полюстровском и Пискарёвском проспектах, улицах Кржижановского и Зольной в период с 12 декабря 2019 года по 30 апреля 2020. Руководить задачей будет столичная компания "Метрогипротранс".

Включающий в себя шесть новых станций участок ветки предположительно заработает в 2034 году. Между тем, пятью месяцами ранее сообщалось о том, что кольцевую откроют в 2032 году, что уже тогда трактовалось как отодвигание сроков, поскольку до того актуальным годом открытия принято было называть год 2030-й.

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