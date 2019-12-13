Число жертв пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до двух

На месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске найдено тело второго погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Северного флота. Тело первого погибшего нашли вечером накануне, в день пожара.

«Адмирал Кузнецов» загорелся 12 декабря. По предварительным данным. причиной стала искра, упавшая в трюм при сварке, и воспламенение остатков мазута. Пострадали по меньшей мере 12 человек, две из них получили ожоги дыхательных путей.

Это не первый инцидент, связанный с этим крейсером, который ремонтируют с 2017 года. В 2018 году затонул судоремонтный док – один из крупнейших плавучих доков в мире. Пострадали четыре человека, один из них скончался в больнице. «Адмирал Кузнецов» - единственный авианесущий крейсер России.