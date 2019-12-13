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15:58

Минюст признал фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" иноагентами

фото ЗакС политика Минюст признал фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" иноагентами

Министерство юстиции включило в перечень НКО-иноагентов две организации: общественный фонд социального развития  «Генезис» и фонд «Правовая инициатива», сообщается на сайте ведомства.

Обе организации включили в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 13 декабря. Случилось это после проверок управления Минюста по республике Ингушетия.

В офисах «Правовой инициативе» в августе прошли обыски в связи с защитой интересов ингушских активистов, сообщал «Кавказский узел». Это происходило на фоне протестов в Ингушетии против установления новой границы с Чечней. Жители республики выходили на массовые акции, на одном из митингов силовики стреляли в воздух.

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