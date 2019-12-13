Минюст признал фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" иноагентами Министерство юстиции включило в перечень НКО-иноагентов две организации: общественный фонд социального развития «Генезис» и фонд «Правовая инициатива», сообщается на сайте ведомства. Обе организации включили в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 13 декабря. Случилось это после проверок управления Минюста по республике Ингушетия. В офисах «Правовой инициативе» в августе прошли обыски в связи с защитой интересов ингушских активистов, сообщал «Кавказский узел». Это происходило на фоне протестов в Ингушетии против установления новой границы с Чечней. Жители республики выходили на массовые акции, на одном из митингов силовики стреляли в воздух. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен