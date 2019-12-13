СМИ: Министра спорта Колобкова тайно наградили орденом Александра Невского Руководителю Министерства спорта Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, извещает Sports.ru, ссылаясь на полученную от собственных источников информацию. Примечательно, но соответствующий указ нигде не публиковался. Награду присваивают за выдающиеся личные заслуги, добросовестную и многолетнюю службу. Напомним, 9 декабря Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить Россию от международных соревнований на 4 года из-за предоставления фиктивных результатов допинг-проб спортсменов перед проверкой. На специально созванной в тот же день конференции Колобков выразил уверенность, что "все делал правильно", отказавшись, впрочем, отвечать на вопрос о том, кто мог подделать пробы. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен