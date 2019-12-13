Губернатор Калининградской области сделал 31 декабря выходным днем

В стане региональных управленцев, принявших решение сделать 31 декабря выходным днем во вверенных им субъектах РФ, пополнение - к списку присоединился губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Вместо 31-го все бюджетники будут трудиться 28 декабря.

Ранее, напомним, аналогичное решение принял глава Карелии Артур Парфенчиков и его региональный сосед Александр Дрозденко - губернатор Ленобласти.

Кроме того, решение сделать 31-е число выходным было принято на официальном уровне главами Псковской, Кировской и Томской областей, Ставрополье и Крыму и других регионах.

Добавим, думская фракция ЛДПР предложила сделать этот день выходным на постоянной основе, однако в Минтруда пояснили, что это в принципе невозможно, так как правительство принимает решения заведомо, а не в один день.