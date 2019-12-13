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17:28

Госдума решила учредить собственную медаль

фото ЗакС политика Госдума решила учредить собственную медаль

Госдума опубликовала проект постановления об учреждении своей медали, которую будут присуждать за особый вклад в развитие российского законодательства и за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество – для иностранцев.

На медали из медно-никелево сплава предлагается разместить изображение современного здания Госдумы на лицевой стороне и расположить под ним и над ним полное наименование органа – Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации. На оборотной стороне предложено разместить рельефное изображение Таврического дворца, надпись «1906 г.» и надпись «Государственная дума Российской империи».

Награждать этой медалью планируют не более пяти человек в год. Претендовать на нее не смогут депутаты Госдумы, региональных и местных собраний, а также сенаторы Совфеда. Ходатайствовать о награждении смогут спикер Госдумы, фракция или комитет. Вручение запланировано ежегодно в канун Дня российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

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