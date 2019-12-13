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17:52

СМИ: Глава КРТИ Харлашкин может возглавить "Метрострой"

фото ЗакС политика СМИ: Глава КРТИ Харлашкин может возглавить "Метрострой"

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин может стать руководителем ОАО «Метрострой», пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным издания, Харлашкин может уйти со своего поста на следующей неделе. Источники утверждают, что решение принято на уровне губернатора, временно исполняющим обязанности главы КРТИ может стать один из заместителей чиновника.

Совет директоров «Метростроя» может выбрать врио гендиректора 17 декабря. После этого общее собрание акционеров может решить допрос о досрочном прекращении полномочий Николая Александрова. Последний арестован по делу о растрате.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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