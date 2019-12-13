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17:52

"Ты идиот совсем?": В Ростовской области учитель отругал школьника за диспут с депутатом ЕР

фото ЗакС политика "Ты идиот совсем?": В Ростовской области учитель отругал школьника за диспут с депутатом ЕР

В Ростовской области в городе Шахты учитель школы №1 Алексей Желтов в нецензурной форме отчитал одиннадцатиклассника за его беседу с депутатом областного Заксобрания от "Единой России" Екатериной Стенякиной, делятся  Baza и "Блокнот". Дискуссия, состоявшаяся между школьником и членом ЕР, показалась преподавателю крайне возмутительной.

После открытого урока по случаю Дня Конституции, куда женщину-единоросса пригласили для того, чтобы она поведала детям о правах человека, Стенякина, уходя, заметила на груди у юноши по имени Даниил приколотый к груди значок КПРФ. Молодой человек заметил с юмором, что как только у него представится возможность, он с радостью пополнит ряды компартии, поэтому со Стенякиной они "по разные стороны баррикад". По словам очевидцев, депутат отметила, что именно таким образом и проявляется свобода выбора.

Следующий урок у класса, в котором учится Даниил, прервало неожиданное появление взбешенного Желткова, который сходу заметил, что юноша "пересрал работу, сука, всего класса".

"Ты, ***** [блин], идиот клинический! Этот человек [Стенякина] помогает школе, мебель покупал, он учителям нашим грамоты вручает. Это человек, который реально помогает, не забывай. А ты начал ******** [чепуху] нести: "Мы с Вами идеологические враги". <…> Ты идиот совсем? Ты просто придурок!" - обрушился на школьника Желтков.

Как пишет "Блокнот", аудиозапись выговора сделала одноклассница Даниила, после чего передала её своей матери. Та поспешила поинтересоваться тем, что происходит у руководства учебного заведения, однако сама была отчитана, а девочку подвергли травле. Даниил якобы тоже после инцидента забросил учебу.

В свою очередь Baza уточняет, что после скандала Желткова отстранили от классного руководства и объявили ему выговор. Кроме того, директор заведения приказала учителю извиниться перед школьником, что тот якобы и поспешил сделать.

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