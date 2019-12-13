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19:29

США сняли санкции с трех российских компаний

фото ЗакС политика США сняли санкции с трех российских компаний

Минфин США исключил из санкционных списков несколько российских компаний, включенные ранее по делу Evil Corp, передает «Интерфакс».

Сняты санкции с двух компаний в Ханты-Мансийском автономном округе: ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ». Их включили в список из-за связи с Денисом Гусевым, которого обвиняют в киберпреступлениях. Однако возглавляющий эти компании Денис Гусев оказался полным тезкой Гусева из дела Evil Corp.

Гусев подчеркнул, что с обвиняемым у него разный год рождения. «И еще я в Молдавии ни разу не был. Я из иностранных СМИ вычитал, что у него паспорта есть иностранные - израильский, молдавский», - пояснил он.

Также из санкционных списков исключено ООО «Центр автообслуживания» в Курганской области. Оно оказалось связано с еще одним тезкой Дениса Гусева: у него другой ИНН.

Минюст США ввел санкции против ряда компаний в начале декабря. Evil Corp обвиняют в хакерских атаках, жертвами которых стали несколько американских банков. Ущерб оценивается в минимум 100 млн долларов.

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