Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для работы с должниками

Минюст предложил поправки, которые позволят использовать роботов-коллекторов для сбора задолженностей с россиян, инициатива опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно предложению Минюста, робот-коллектор – он же «автоматизированный интеллектуальный агент» - станет одним из способов общения с должником. Также кредиторы смогут достучаться до задолжавших клиентов через текстовоые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по телефону, и по почте.

При этом ведомство предлагает ввести и ограничения. Так, коллекторам запретят связываться с должниками с 22:00 до 08:00 в будние и с 20:00 до 09:00 – в выходные и праздничные дни. Также запретят личные встречи с должниками чаще раза в неделю. Робота-коллектора нельзя будет использовать чаще раза в сутки, двух раз – в течение недели и восьми – в течение месяца.

Право собирать просроченные долги будут только у тех организаций, которые включены в реестр ФССП. Кроме коллекторских агентств, это банки, ломбарды, управляющие компании, операторы связи. Занимающиеся сбором долгов организации не смогут привлекать к работе с должниками лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, в сфере экономики, против госвласти или общественной безопасности. К тому же работать с должниками не смогут те, кто находится за пределами России, будет запрещено использовать международную связь – и телефонную, и сообщения.