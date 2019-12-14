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10:36

Глава Пскова отказала в работе "яблочнику", участвовавшему в протестах

фото ЗакС политика Глава Пскова отказала в работе "яблочнику", участвовавшему в протестах

Псковская глава Елена Полонская не разрешила депутату местной гордумы Дмитрию Пермякову брать на работу помощником своего коллегу по "Яблоку" Николая Кузьмина - гражданского активиста, постоянно принимающего участие в протестах, передает "7×7".

Кузьмину отказано в трудоустройстве в связи с "наличием у него фактов нарушения общественного порядка, нарушения федерального законодательства".

Решение было принято на специально созванной комиссии. На заседании в качестве аргумента против назначения Кузьмина было представлено письмо замначальника УМВД по Пскову Игоря Сподынюка, который сообщал, что активист неоднократно был оштрафован за свою протестную активность.

Пермяков возмутился и направил обращение Полонской с требованием разрешить ситуацию, однако та лишь заметила, что протокол заседания комиссии изучила, учла изложенные в нем рекомендации и также не рекомендует заключать договор с Кузьминым.

Кузьмин - член псковского отделения "Яблока", ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе как организатор митинга "Он вам не Димон".

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