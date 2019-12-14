Патриарший мост у ХХС сковали цепями в поддержку сестер Хачатурян

В Москве на Патриаршем мосту, примыкающему к главной православной достопримечательности столицы - Храму Христа Спасителя, проходит акция в поддержку сестёр Хачатурян.

Неравнодушные судье девушек люди приковали замками к переправе цепь и развесили на ней ленточки с призывом освободить сестер от уголовного преследования.

Напомним, Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет заключения за убийство родного отца, который на протяжении нескольких лет истязал их и насиловал. В июле 2018 года девушки не выдержали и в рамках самообороны убили отца. На тот момент им было 17,18 и 19 лет соответственно.

Ранее Следком отчитался о завершении расследования дела. Согласно позиции СК, "двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими". Мотив - личная неприязнь.

СК уточнил, что будет настаивать на том, чтобы младшую сестру Марию отправили на принудительное лечение. Ангелина и Крестина признаны вменяемыми.

Фото: "МБХ медиа"

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