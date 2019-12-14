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13:55

Жителя Елабуги оштрафовали за прослушивание экстремистской песни "Убивай космонавтов"

фото ЗакС политика Жителя Елабуги оштрафовали за прослушивание экстремистской песни "Убивай космонавтов"

Горсуд Елабуги решил оштрафовать на тысячу рублей местного жителя Дмитрия Анисимова, опубликовавшего у себя в "ВКонтакте" видео на песню "Убивай космонавтов" панк-команды "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля". Постановление обнаружило издание "МБХ медиа" в картотеке дел судебной инстанции.

"В указанной записи содержатся призывы к убийству космонавтов, демонстрируются фрагменты видео на которых изображен летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин, где его фотопортреты тычут ножом и разрезают ножницами", - отмечается в постановлении суда.

Анисимов противиться наказанию не стал, однако заметил, что понятия не имел, что видео является запретным.

Мужчине инкриминировали правонарушение по ст. 20.29 КоАП (Распространение экстремистских материалов).

Добавим, песня "Убивай космонавтов", повествующая о неприятии к сотрудникам ОМОН, была включена в реестр экстремистских материалов в 2018 году.

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