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14:46

Минюст решит вопрос об исключении ФБК из реестра иноагентов до середины января

фото ЗакС политика Минюст решит вопрос об исключении ФБК из реестра иноагентов до середины января

Главное управление столичного отделения Министерства юстиции до 15 января изучит деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навального с тем, чтобы окончательно решить вопрос - следует исключать организацию из реестра НКО-иноагентов или нет.

В перечень иностранных агентов ФБК включили 9 октября. Минюст обнаружил зарубежное финансирование фонда и незамедлительно прикрепил к нему соответствующий ярлык.

Ведомство располагает информацией, что ФБК поступали денежные переводы из США и Испании на сумму, превышающую 140 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что 50 долларов из Штатов отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов.

Вторым "иностранным спонсором" оказался испанец Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени они уже были почти месяц заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли загадочного испанского мецената и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог

ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она якобы отказалась от иностранного финансирования и возвратила все деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям.

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