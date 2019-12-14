Депутатов ЗакСа поздравили из космоса

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка по видеосвязи с Международной космической станции поздравили депутатов Законодательного собрания с 25-летним юбилеем петербургского парламента, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из Мариинского дворца.

По словам поздравляющих, они помнят, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и несколько депутатов проходили службу в военно-космических войсках.

Космонавты также поприветствовали присутствующую в зале заседаний председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

- Ваш труд настолько масштабен, что без труда виден даже из космоса, - заявили они.

Напомним, поздравительные слова депутату ЗакСа также сказали губернатор представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сергей Еремеев

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