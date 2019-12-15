Пивоваров и Ройзман приехали на Шиес поддержать экозащитников

Политики Андрей Пивоваров и Евгений Ройзман прибыли на пост "Ленинград" возле железнодорожной станции Шиес, где граждане выступают против строительства мусорного полигона, сообщается в паблике местных активистов "Поморье - не помойка". Там же оказался лидер российских либертарианцев Михаил Светов.

"В рамках горячей дискуссии о методах протеста стороны поделились опытом противодействия произволу власти и организации гражданского сопротивления. Гости пообещали помощь с юридической и информационной поддержкой защитников Шиеса", - гласит отчет о разговоре, произошедшем в теплом вагончике на территории протестного лагеря.

Отметим, что официально власть пока не отказалась от идеи завоза московского мусора в Поморье. Из-за того, что бензовозам мешают протестующие на земле, топливо для будущей свалки стараются доставлять вертолетами. Конфликт двух сторон продолжается больше года.

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