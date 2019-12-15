Лимонов повторил свое проклятие в адрес Лужкова

Политик и писатель Эдуард Лимонов откликнулся на недавнюю кончину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, напомнив, что был одним из первых, кто его публично "проклял". Рассказав об опыте личного общения с чиновником, лидер "Другой России" от своих взглядов на эту фигуру не отказался. В новейшем тексте он "зацепился" за то, что Лужков через суд требовал от Лимонова крупный штраф за якобы оскорбляющие его формулировки в публичных выступлениях.

Предваряя свои строгие оценки, писатель напомнил, что Лужков им интересовался, приглашал на деловые встречи и имел намерение заручиться поддержкой запрещенной нацбольской партии.

"Тем не менее, мне впаяли 500 тысяч штрафа. Я думаю, это его адвокаты автоматом подали на меня в суд, а не он сам. Ну разве что обиделся, что мол укусили те, кого он «облагодетельствовал». Тогда то я и написал, что проклинаю его", - написал автор в своем "Живом журнале".

Свой пост Лимонов закончил строками из собственного же сборника стихотворений, где говорится о городничем, разоряющем поэта, и необходимости его проклясть.