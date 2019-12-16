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9:21

Москва определилась с местами для вывоза своего мусора: Шиеса в списке нет

фото ЗакС политика Москва определилась с местами для вывоза своего мусора: Шиеса в списке нет

Столичные власти представили проект новой территориальной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), рассчитанный до 2029 года. В документе, в том числе, приведен перечень российских регионов, куда будет доставляться московский мусор, информирует РБК.

Согласно предварительным прогнозами, в 2020 году столица произведет 8,1 млн тонн ТБО, а уже к 2029-му их количество увеличится на 5% - до 8,5 млн тонн. В проекте отмечается, что большая часть мусора, накопленного за грядущие 10 лет, 60 млн тонн, будет направлена в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье.

Примечательно, в новой схеме по обращению с ТБО нет резонансного пункта - станции Шиес в Архангельской области. Между тем, как поделился с РБК неназванный чиновник, это отнюдь не означает, что Москва отказалась от планов возвести там полигон.

"Если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать. Сейчас включение Шиеса в схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов", - пояснил источник РБК.

Поморцы протестуют против возведения потенциального мусорного полигона уже больше года. Несмотря на массовое недовольство обитателей Коми и Архангельской области, строительство "экотехнопарка" и завоз топлива на его территорию продолжаются. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. 

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