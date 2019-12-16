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9:51

ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии

фото ЗакС политика ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии

Согласно результатам последнего социального опроса ВЦИОМа, 70% опрошенных центром россиян уверены, что закон о профилактике домашнего насилия следует принять, передают "Ведомости".

Подавляющее большинство респондентов (90%) заявили о недопустимости физического угнетения в семье, 8% полагают, что ударить можно "при определенных обстоятельствах". 40% участников опроса известили, что знают о случаях семейного насилия, ещё 50% констатировали, что прощать первый подобное поведение нельзя.

Инициативу поддерживают 80% женщин и 57% мужчин. При этом 52% респондентов "сильного" пола уточнили, что согласны закрыть глаза на первые побои в семьи, однако из женщин такого мнения придерживаются лишь 29% опрошенных.

Напомним, на данный момент закон о профилактике домашнего насилия находится на изучении в Совфеде.

Омбудсмен Татьяна Москалькова полагает, что в обществе назрела потребность в таком законе. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

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