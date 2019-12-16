Mail.Ru запустит собственный видеохостинг по аналогу с YouTube

Начиная с 2020 года Mail.Ru Group начнет тестирование и раскрутку собственного видеохостинга, алгоритмы работы которого будут схожи с деятельностью YouTube и подбирать контент, основываясь на персональных интересах пользователя. О нововведении рассказал глава компании Борис Добродеев в беседе с РБК.

Добродеев не уточнил, как будет именоваться новый хостинг, однако отметил, что это будет не "лобовой" YouTube, а сервис "на свой лад". В то же время, он отметил, что видеохостинг будет стараться увеличить количество контента и "догнать" западного "коллегу" по времени, которое пользователь проводит на сервисе.

Гендиректор Mail.Ru Group отметил, что до последнего времени больше ценности представляли социальные сервисы, где пользователь сам выбирает, что читать и смотреть, однако сейчас открываются перспективы для контента, который не привязан непосредственно к подпискам и друзьям пользователей.

По подсчетам Mediascope, ежемесячная российская аудитория Google (88,5 млн человек) превышает аудиторию Mail.Ru Group (86,7 млн).